Meda: furgone prende fuoco, intervengono i pompieri in via Cadorna. L’allarme è scattato questa mattina, mercoledì 19 maggio, alle 6.30.

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina intorno alle 6.30 a Meda. Qui, in via Cadorna, per cause ancora in corso d’accertamento, ha preso fuoco un furgoncino. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ma per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei pompieri intervenuti sul posto con due squadre provenienti da Seregno e Bovisio Masciago.

L’incendio è stato così spento e la situazione è tornata in sicurezza. In via Cadorna sono intervenute anche le Forze dell’ordine. Segnalata qualche difficoltà nella viabilità.