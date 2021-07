Meda, Igor Cassina torna nella palestra di via Caduti medesi. L'oro olimpico in quella che è stata la sua casa durante i trascorsi alla Ginnastica Meda.

Igor Cassina torna a casa

Una sorpresa speciale nella palestra di via Caduti medesi per i piccoli atleti e allenatori. Nel pomeriggio infatti ha fatto visita in palestra Igor Cassina, oggi residente a Treviso. L'oro olimpico di Atene alla sbarra è tornato in quella che si può tranquillamente definire la sua casa. "Qui ho vissuto ore e ore della mia vita. Ho fatto tantissimi sacrifici, per questa attività che è molto più di una passione" ha dichiarato. Cassina è tornato a casa per l'occasione in una palestra completamente nuova. I lavori della struttura sono ormai ad un passo dalla conclusione.

Presente anche il sindaco

Ad accogliere Cassina, che presto sarà a Tokyo per commentare i Giochi Olimpici, è stato Maurizio Allievi, storico allenatore della Ginnastica Meda. Con lui anche altri componenti della società e il sindaco Luca Santambrogio. "Sono stati lavori durati quasi un anno. Il Covid ha certamente complicato le cose, ma siamo felici di quanto è stato fatto" ha dichiarato il primo cittadino. La palestra è stata completamente rimessa a nuovo: abbattuta una parete, rifatto l'impianto d'illuminazione e la pavimentazione con materiale ignifugo, oltre al riscaldamento ed è quindi pronta per ospitare gli oltre 120 atleti che, tra giovani ed agonistica, si allenano ore ed ore al giorno. "Alcune cose sono da ultimare, come la sistemazione di una pedana per il corpo libero, ma ormai siamo in dirittura d'arrivo - ha sottolineato Allievi - Contiamo di inaugurare la palestra a settembre, speriamo possa essere ospite anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò".