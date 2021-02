Meda in lutto per il benzinaio sempre sorridente

Meda in lutto per il benzinaio Alberto Tobia. Si è spento a 53 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Lutto per il benzinaio

Con il suo immancabile sorriso accoglieva tantissimi clienti al suo distributore di benzina e sapeva dare forza e fiducia ai tanti amici e alla sua amata famiglia. Ora con quel sorriso Alberto Tobia veglierà su di loro per sempre. Si è spento dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Gestiva un distributore in via Indipendenza

Classe 1967, Tobia era conosciutissimo in città per il distributore di benzina che gestiva in via Indipendenza, ma anche a Seregno, soprattutto nel quartiere Ceredo, che ha sempre frequentato da bambino prima e da ragazzo poi.

«Prima aveva lavorato in un’azienda di impianti elettrici, poi come venditore d’auto e infine si è messo in società con il padre», ha raccontato la moglie Elisabetta, con cui si è sposato nel 1993 e da cui ha avuto Giorgia.

Adorava la famiglia e il calcio

«Adorava la sua famiglia, era legatissimo a noi e non si è mai perso un’esibizione di danza di sua figlia – proseguono i famigliari – Inoltre era una persona molto sportiva. Da giovane aveva giocato a calcio, nel Meda e nel Seregno, ed era tifoso del Milan. Prima della malattia partecipava a corse podistiche, come la StraMilano, era appassionato di corsa, ma anche di auto e di viaggi. E adorava gli animali, in particolare il suo cane Spank».

