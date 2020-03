Meda in lutto per l’ex assessore all’Urbanistica

Meda in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ex assessore all’Urbanistica Monica Tagliabue, detta Titti, morta a 57 anni per un aneurisma cerebrale. Generosa fino all’ultimo, ha donato gli organi.

Addio all’ex assessore all’Urbanistica

Leghista doc, dal 1992 al 2002 aveva ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica nella Giunta del sindaco Giorgio Taveggia, mentre per le elezioni del 2012 aveva fondato la lista civica “Rinnovamento” a sostegno del candidato sindaco Bruno Molteni. A lei si deve la nascita del Gruppo comunale di Protezione civile, nel 1999.

Architetto e insegnante

Di professione architetto, ha sempre amato trasmettere le sue competenze e lo faceva con passione nelle scuole in cui ha insegnato, prima al Paci di Seregno e poi all’Istituto Hensemberger di Monza, che sul suo sito attraverso un messaggio ha espresso il dolore per la sua scomparsa.

