Meda in lutto per l’ex assessore della Lega Silvano Desideri (nella foto il terzo da sinistra). Era stato vicesindaco nella prima Giunta del sindaco Giorgio Taveggia.

Dal carattere deciso, Desideri ha lasciato un’impronta importante nella vita politica di Meda. Era il marito dell’attuale segretaria della Lega Carmen Gabatel e padre dell’attuale consigliera del Carroccio in Consiglio comunale Lorenza Desideri, che ha ereditato la sua stessa passione per la politica.

Lo ricorda con stima e riconoscenza il sindaco Luca Santambrogio:

Silvano ha sempre espresso il suo grande amore per Meda attraverso un lavoro incessante per la sua città – il pensiero del sindaco Luca Santambrogio – E’ stato un bravo vicesindaco e un grande assessore ai Lavori pubblici al quale si devono tantissime opere realizzate tra il 1992 e il 2002. Il suo impegno per Meda è andato ben oltre quei dieci anni di amministrazione, visto che fin da giovane ha legato a Meda anche la sua grande passione per il ciclismo e per il calcio». Il primo cittadino ricorda infatti che era un «grande tifoso del Meda Calcio e fautore della presenza del giro d’Italia di ciclismo a Meda per due volte. Nel 2000 infatti Meda fu una delle città più importanti di quel giro che ospitò un arrivo e una partenza. Io, personalmente, gli devo molto. Fu lui a farmi conoscere e poi entrare in Lega a Meda.