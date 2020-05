Meda in lutto per l’imprenditore che voleva bene alla sua città

Meda in lutto per Cesare Tagliabue, imprenditore lungimirante e attento e grande benefattore. Si è spento a 88 anni.

Lutto per Cesare Tagliabue

Si è dedicato al suo lavoro con passione ed entusiasmo, guadagnandosi la stima di tutti come co-titolare delle ditte Medea e Tagliabue Fratelli, specializzate nella produzione di mobili. Ma oltre che per il suo impegno in ambito professionale, Tagliabue era apprezzato come persona, per la sua immensa generosità.

Grande benefattore, ha sostenuto preziose realtà del territorio

Non ha mai fatto mancare il suo sostegno a realtà cittadine importanti, come l’Ac Meda 1913, la Fondazione Besana Onlus e la Causa Pia asilo infantile. Preziosissimo, inoltre, il suo contributo al Corpo musicale La Cittadina, di cui era vicepresidente nonché presidente vicario. Lo ricorda con amicizia e gratitudine il presidente Franco Gattoni, a nome del consiglio direttivo e di tutti i musicanti: “Gli siamo riconoscenti per l’impegno e la dedizione profusa con grande umanità e generosità alla crescita del sodalizio musicale”.

TUTTI I RICORDI SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020

TORNA ALLA HOME