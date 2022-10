Meda piange Daniela Cassina, morta in un tragico incidente stradale

Anche Meda piange Daniela Cassina, la 48enne di Busto Garolfo, moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, morta a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 a Novara. La donna era infatti cresciuta a Meda, città dove tuttora abitano i genitori, la madre Maria Rita Viganò e il padre Antonio Cassina, e la sorella Lorella.

Tragico incidente a Novara, muoiono due donne

Come riportano i colleghi di primamilanoovest, il tragico incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi a Novara, in via Milano in direzione di Trecate. Il terribile schianto ha costato la vita a Daniela Cassina e a Gabriella Andreasi, 63 anni, mamma di due figli, residente a Cerro Maggiore. Le due donne, che facevano parte del coro gospel di Nerviano, si erano recate a Novara per partecipare alla rassegna internazionale Novara Gospel Festival. Una serata all'insegna della spensieratezza e del canto, passione che le accomunava, che si è trasformata in tragedia.

La dinamica dell'incidente

In base a quanto ricostruito, le vittime erano sedute sul sedile posteriore di una Fiat Panda che, stando ai primi accertamenti dei Carabinieri che si stanno occupando della dinamica, è stata tamponata da una Mercedes mentre percorreva via Milano, in direzione Trecate. Entrambe le auto a seguito dell'impatto si sono ribaltate in un campo a lato della strada. Daniela Cassina è morta sul colpo, mentre Gabriella Andreasi è stata trasportata in ospedale ma nonostante i tentativi dei medici non ce l'ha fatta ed è stato dichiarato il decesso.

Il conducente della Mercedes è scappato ed è stato arrestato un'ora dopo dai Carabinieri

Il conducente della Mercedes, modello Classe C, dopo il violento urto, ha tentato la fuga a piedi. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, di origini nigeriane, senza patente, che vive a Trecate. E' stato rintracciato dai militari nel giro di un'ora e arrestato: dovrà rispondere di omicidio stradale, fuga e omissione. Sembra anche che l'auto del giovane fosse sprovvista di assicurazione.

Dolore a Nerviano e a Meda

La notizia della morte di Daniela Cassina si è presto diffusa oltre che a Nerviano, dove era conosciuta anche per il suo impegno nel gruppo di Nordic Walking, anche nella sua città d'origine, Meda, dove la famiglia è molto conosciuta e dove la donna ha vissuto prima di sposarsi con Massimo Cozzi e trasferirsi. Un legame, quello con Meda, che non si è mai spezzato, dato che spesso la 48enne vi tornava per venire a trovare i familiari.

Il cordoglio del sindaco di Meda

In serata il sindaco di Meda Luca Santambrogio ha espresso il suo cordoglio, a nome di tutta la comunità, per una morte così improvvisa e drammatica: