Meda piange don Claudio Galimberti

Meda piange monsignor Claudio Galimberti. Il sacerdote, nato in città il 25 giugno 1952, attualmente era il prevosto di Saronno.

Lutto per don Claudio Galimberti

Le campane hanno suonato a lutto a lungo in tutta la città di Saronno oggi, sabato 2 marzo, per la scomparsa del prevosto, monsignor Claudio Galimberti. Don Claudio aveva 71 anni, era arrivato a Saronno a inizio settembre del 2021 e il 2 ottobre aveva fatto il suo ingresso ufficiale in città, esprimendo gioia ed entusiasmo per il suo nuovo incarico.

Fu parroco a Garbagnate

Nato a Meda il 25 giugno 1952, era stato ordinato sacerdote nel 1976. Per 13 anni è stato è stato parroco e responsabile della Comunità pastorale Santa Croce di Garbagnate Milanese. Ieri sera a Saronno durante la Via Crucis con l’Arcivescovo Mario Delpini, il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi aveva ringraziato in particolare proprio don Claudio per averla organizzata:

"Ci sta ascoltando dall’ospedale di Saronno, ha vissuto la sua Via Crucis con noi, sta attraversando la sua Pasqua e noi gli siamo vicini nella preghiera".

Tante le iniziative da lui proposte in città, l'ultima dedicata agli studenti, con l'arrivo della reliquia di Carlo Acutis al Santuario della Beata Vergine dei miracoli.

I funerali

A Saronno è stata allestita la camera ardente nel salone parrocchiale accanto alla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà, 2. Il santo Rosario verrà recitato oggi, domani e lunedì alle 21 in Prepositurale. Le esequie saranno celebrate martedì 5 marzo, alle 15, in Prepositurale.

Il rosario a Meda

A Meda, sua città natale, sarà recitato il Rosario questa sera, sabato 2 marzo, alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo. La comunità medese si stringe con affetto alle sorelle Umbertina e Camilla, ai cognati, nipoti e pronipoti.