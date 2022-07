Meda piange Gilberto Santinami, storico fiorista

Meda in lutto per Gilberto Santinami, storico fiorista.

Addio al fiorista Gilberto Santinami

Si è spento serenamente, circondato dagli affetti più cari e dai suoi amati fiori. Profondo cordoglio in città per la scomparsa, a 90 anni, di Gilberto Santinami, «il fiorista». Bastava usare questa parola per identificarlo, perché l’amore per il suo lavoro era davvero totalizzante. Basti pensare che anche la casa e la sede centrale dell’attività, in viale Cimitero (l’altro negozio si trova in via Solferino), sono una cosa sola: basta aprire una porta per passare dal soggiorno alla vasta esposizione di fiori e piante, proprio a significare quanto per lui vita privata e vita lavorativa siano state impossibile da scindere.

Una vita dedicata alla famiglia e ai fiori

E anche la camera ardente non poteva che essere allestita tra i suoi fiori, quegli stessi fiori che con garbo, gentilezza e grande professionalità mostrava ai suoi clienti, sempre attento a soddisfare ogni esigenza. Accanto a lui c’è sempre stata l’altra anima del «Santinami fiori», la vulcanica moglie Pina Giannetta, che con il suo carattere socievole e la sua allegria era l’opposto del marito, riservato e di poche parole, con il quale formava una bella coppia, davvero affiatata. In tanti si sono stretti alla moglie, ai figli Roberto e Luigi, alle nuore Cinzia e Mariagrazia, ai nipoti Giorgia, Filippo, Matteo e Silvia in questo momento di dolore, partecipando con affetto ai funerali celebrati venerdì mattina in chiesa Santa Maria Nascente.

I RICORDI SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA MARTEDI' 2 AGOSTO 2022