Meda piange l’imprenditore dall’animo sensibile, addio al papà della Flexform

Imprenditore determinato e lungimirante, ha contribuito a portare il Made in Italy nel mondo, ma allo stesso tempo ha mantenuto gli occhi e il cuore rivolti alla sua Meda, prestando un’attenzione particolare al sociale. A seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute si è spento a 86 anni Armando Galimberti, uno dei «papà» della Flexform, nota azienda di mobili e arredamento che anche grazie a lui ha raggiunto notorietà a livello internazionale.

Addio all’imprenditore che ha fondato la Flexform

Fondata nel 1959, con il tempo è diventata una realtà di successo, un vero e proprio fiore all’occhiello del territorio e non solo. Un risultato raggiunto anche grazie alla professionalità, alla perseveranza, alle intuizioni, alla mente brillante di Galimberti, che sapeva bene cosa significa nascere dal niente.

Con determinazione e sacrificio ha creato una realtà di successo

«Rimasto orfano del padre all’età di 10 anni in tempo di guerra, maggiore di tre figli, con grande spirito di responsabilità ha dovuto rimboccarsi le maniche per aiutare la mamma Dina, la sorella Silvana e il fratello minore Renato – ricordano i famigliari – Entrò fin da giovane in bottega insieme ai cugini, che sarebbero diventati i compagni di lavoro per tutta una vita. E grazie alla capacità di sognare in grande di tutti loro sarebbero poi riusciti a realizzare qualcosa a quei tempi inimmaginabile».

