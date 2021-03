Meda piange l’imprenditore galantuomo ed ex consigliere comunale

Un imprenditore galantuomo. Una persona per bene che fin quando ha potuto si è dedicata anima e corpo al lavoro, senza mai trascurare la sua amata famiglia. Era lungimirante, di ampie vedute, sempre un passo avanti agli altri Adriano Colombo, venuto a mancare due giorni dopo aver festeggiato il suo 80esimo compleanno.

Addio all’imprenditore che aveva fondato la Colombo Mobili

Nel 1989 aveva fondato la Colombo Mobili, nota ditta di arredamento che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. E che negli ultimi anni stanno portando avanti con entusiasmo i figli Paolo e Giacomo, seguendo l’esempio del padre e facendo tesoro dei suoi consigli. «Papà amava tantissimo il suo lavoro e fino a pochi anni fa continuava a venire in ditta, che era la sua seconda casa – spiega Paolo – Poi le sue condizioni di salute non gliel’hanno più permesso». Ha sempre trasmesso con passione ai figli i suoi insegnamenti, così come anni prima aveva fatto con gli studenti della scuola professionale di disegno di Meda.

Ex consigliere comunale e fan della Ginnastica Meda

Legatissimo alla sua Meda, negli anni ‘90 è stato anche consigliere comunale per la Democrazia cristiana. Oltre che di politica, era appassionato di ginnastica artistica: «Seguiva con piacere le gare della Ginnastica Meda ed era stato un orgoglio per lui essere stato con la sua ditta uno degli sponsor di Igor Cassina nel 2004, l’anno in cui vinse l’oro olimpico ad Atene».

