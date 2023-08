Questa mattina, nel cortile di una ditta nella zona industriale di Meda, al confine con Seregno, è stato trovato senza vita un uomo.

Meda, uomo senza vita nel cortile di una ditta

L'allarme è scattato intorno alle 7.30, in via Lavoro, quando un podista ha notato il corpo di un uomo riverso a terra nel cortile di una ditta. Sul posto un'automedica e una ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

In via Lavoro anche i Carabinieri della stazione di Meda. Indagini in corso per capire cosa sia successo. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo. La ditta teatro della tragedia in questi giorni è chiusa per ferie.