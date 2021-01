Medaglie d’onore a sette deportati

Medaglia d’onore a sette deportati di Sovico. La consegna dell’importante riconoscimento ai familiari da parte dell’Amministrazione comunale avverrà mercoledì 27 gennaio, alle 18, in sala Civica, proprio nel Giorno della Memoria.

Sette deportati

Sono sette i sovicesi che saranno insigniti della medaglia d’onore conferita dal presidente della Repubblica a italiani deportati e internati nei lager nazisti. Per quanto attiene alla Provincia di Monza e Brianza, sono 37 le medaglie alla memoria consegnate dal Prefetto. Un’accurata ricerca degli emeriti è stata condotta dal professore di Seregno, Francesco Mandarano, da sempre appassionato di storia e ricercatore. Un plauso va anche al presidente dei Combattenti e Reduci di Sovico, Giulio Terruzzi, che si è speso per ottenere i riconoscimenti ed è costantemente alla ricerca dei familiari dei deportati.

Il Prefetto

Della consegna delle medaglie si occuperanno le rispettive Amministrazioni comunali: a causa dell’emergenza sanitaria non è infatti possibile svolgere la tradizionale e sentita cerimonia organizzata al Teatro Manzoni di Monza e alla presenza del Prefetto, Patrizia Palmisani, con intermezzi musicali e teatrali degli studenti. Nell’occasione, il Prefetto ha sottolineato che «pur nel contesto emergenziale attuale, l’importanza della ricorrenza non deve venire meno, atteso il valore che questo Giorno assume per mantenere vivo il ricordo della tragedia e delle responsabilità, a perenne testimonianza delle atrocità subite e delle drammatiche conseguenze che ne derivano».

Giorno della Memoria

La consegna delle medaglie d’onore avverrà proprio nel Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, istituito in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento.

