Medici in pensione, l'Amministrazione chiede di spostare l'Ambulatorio Medico Temporaneo

Due medici di base in pensione a Seveso, disagi per i pazienti che devono appoggiarsi a Seregno: l'Amministrazione al lavoro per spostare l'Ambulatorio Medico Temporaneo sul territorio cittadino.

Due medici in pensione, pazienti a Seregno

Due medici di base in pensione e mentre alcuni pazienti si sono appoggiati a Barlassina, altri sono rimasti senza dottore. Con il pensionamento dei medici di Medicina generale Michele Iurato e Mariateresa D’Agostino, le cui attività sono cessate, l’assistenza sanitaria primaria agli assistiti a loro afferenti sarà garantita mediante l’appoggio all’ambulatorio Amt (Ambulatorio medico temporaneo) di Seregno, in via Verdi 2. La struttura resta aperta dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio, per questa settimana dalle 15.30 alle 17.30, mentre per prenotare una visita o in caso di infezione accertata da Covid è possibile contattare il medico al numero 333 3358459, sempre dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 14.30. Inoltre è possibile trasmettere richieste anche di prescrizione farmaci all’indirizzo e-mail amt.seveso@ats-brianza.it.

Amministrazione al lavoro, parla il sindaco

Certo i disagi per i cittadini e i pazienti non mancano. Tramite Ats alcuni pazienti sono riusciti ad appoggiarsi ai medici di Barlassina nelle scorse settimane, sfruttando alcuni posti liberi. Persistono però i problemi in particolare per le persone più anziane, che difficilmente hanno modo di raggiungere l’ambulatorio di Seregno per visite mediche necessarie. Un problema che ha attirato l’interesse dell’Amministrazione, anche se la situazione non è prettamente di competenza comunale.

Così il sindaco Alessia Borroni: