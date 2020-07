Medicinali in viaggio, ecco cosa portare

Quali sono i medicinali essenziali da portare in viaggio? Cosa occorre mettere in valigia quando si parte per tutelarsi dal punto di vista sanitario?

Medicinali in viaggio

Ecco di seguito, su consiglio dei farmacisti, un elenco di alcuni medicinali che andrebbero sempre messi in valigia:

• un antipiretico come ad esempio il paracetamolo per la febbre, in pastiglie per adulti e sciroppo per bambini

• un termometro, meglio se elettronico;

• un analgesico come ad esempio l’ibuprofene per combattere il dolore di qualsiasi natura

• fermenti lattici per disturbi intestinali;

• un disinfettante, meglio se in bustine monodose e qualche cerotto per le medicazioni di piccole ferite;

• un farmaco contro il mal d’auto o mal di mare nel caso qualcuno dei famigliari ne soffra abitualmente.

Se si viaggia con bambini

In caso di viaggi coi bambini è buona norma attrezzarsi anche con un rimedio contro contusioni come ad esempio una pomata a base di arnica. Nell’eventualità che la vacanza sia al mare ricordate sempre di portare una buona crema solare ad alta protezione ,specialmente per i più piccoli,da applicare più volte al giorno soprattutto dopo i bagni; è inoltre opportuno avere un prodotto per combattere eventuali scottature e un collirio rinfrescante anche a base naturale.

