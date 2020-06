Medico di Meda guarisce dal Covid e torna al lavoro: “Ora voglio donare il plasma”

E’ tornato al lavoro il medico di base di Meda Valter Giudici, dopo una lunga battaglia contro il Covid-19.

Il medico guarito dal Covid: “Ora se possibile donerò il plasma”

«E’ stato bello tornare in ambulatorio, riprendere il contatto coi miei pazienti, riassaporare un po’ la normalità. E’ stata un’esperienza durissima a livello fisico e psicologico, mi è servito molto aggrapparmi alla fede. Ma alla fine ce l’ho fatta. E ora che sono guarito, se possibile, donerò il plasma».

Dopo il doppio tampone negativo è tornato al lavoro

Il suo studio in via Dante Alighieri è la sua seconda casa e rimetterci piede dopo oltre due mesi è stata una grande emozione. «Quando ho ricevuto l’esito del doppio tampone negativo ho provato una gioia immensa perché potevo rientrare in ambulatorio. I miei pazienti mi aspettavano, non vedevano l’ora che tornassi», ci spiega il dottore, che esercita in città dal gennaio ‘82.

I pazienti hanno fatto il tifo per lui

«Praticamente sono sempre stato a Meda. Ho iniziato il primo luglio 1981 in guarda medica a Como e poi sono diventato medico di base qui». Un vero e proprio punto di riferimento per i suoi pazienti, che nel corso degli anni lo hanno stimato sempre più per la sua professionalità, unita a un’infinita disponibilità e a una grande umanità. E hanno fatto il tifo per lui anche nel periodo in cui è stato in ospedale per combattere il coronavirus.

