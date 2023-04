Mega incendio nei boschi tra Limbiate e Cesate. Ieri sera, lunedì, maxi spiegamento di Vigili del Fuoco per domare due roghi, evacuate per tre ore le 38 famiglie di un palazzo

Mega incendio nei boschi tra Limbiate e Cesate

Un vasto incendio ha distrutto una vasta area dei boschi delle Groane tra Limbiate, Cesate e Solaro. L'allarme è scattato intorno alle 19 di ieri, lunedì 3 aprile. Complice anche il vento, le fiamme si sono rapidamente sviluppate nell'area dietro alla piscina, la birreria e la casa di riposo. Un muro di fiamme altissime arrivate molto vicine al condominio che affaccia sulla rotatoria di via Laghetto: per sicurezza alle 20,45 le 38 famiglie sono state evacuate e hanno portato via le automobili dai garage. Gli ospiti della casa di riposo invece sono rimasti nell'edificio ma la situazione è stata attentamente monitorata dagli operatori.

Maxi spiegamento di mezzi di soccorso

Sul posto si sono precipitati almeno quindici mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da vari distaccamenti della zona, diverse squadre della Protezione civile, nucleo antincendio boschivo del Parco delle Groane e di altri enti, ambulanza, volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri, volontari dell'associazione Eroi del quotidiano e diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Desio che hanno chiuso corso Europa dall'intersezione con via Cellini di Solaro fino alla rotatoria di via Laghetto di Limbiate, un tratto della XIV Strada di Cesate e via Lombra di Limbiate per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso.

Due roghi da domare

Oltre al rogo dietro al palazzo evacuato, se ne è sviluppato un secondo dall'altra parte della strada, sempre in prossimità della rotatoria, placato anch'esso dai Vigili del Fuoco e volontari dell'antincendio. Intorno alle 23 le fiamme erano sostanzialmente spente ma molto tempo richiederanno le operazioni di smassamento del sottobosco alla ricerca delle piccole fiammelle che potrebbero far ridivampare l'incendio. Alle 23,30 i residenti del condominio sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni e alcune strade riaperte al traffico.