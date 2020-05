Meno di 100 contagi nell’ultima settimana a Monza e Brianza. In 18 centri curva piatta negli ultimi sette giorni. Solo Monza, con i suoi 120mila abitanti, ha visto aumentare i contagi in doppia cifra, mentre solo una settimana fa ben quattro Comuni registravano ancora più di 10 contagi.

Meno di 100 contagi nell’ultima settimana

Si spezza l’alleanza tra Burago Molgora e Mezzago che erano senza contagi da quattro settimane. Burago resiste ancora, invece a Mezzago si è registrato un altro contagio, che fa salire i casi complessivi registrati dall’inizio della pandemia da 28 a 29.

Ricordiamo comunque che negli oltre 5.500 casi registrati nella nostra Provincia, quelli ufficiali forniti quotidianamente da Regione Lombardia, sono compresi anche i morti e i guariti. I guariti pressoché in tutti i Comuni sono ormai più dei pazienti ancora con sintomi. I dati a livello regionale parlano chiaro; quelli diffusi ieri da Regione Lombardia ci dicono che i positivi dall’inizio della pandemia sono 88.758 ma gli attualmente positivi si riducono a 21.809, un numero che diminuisce giorno dopo giorno. Cresce quotidianamente, viceversa, il numero di guariti e dimessi dagli ospedali, che ieri aveva raggiunto i 50.870. Se ai guariti e alle persone ancora malate aggiungiamo i 16.079 morti arriviamo al numero complessivo dei contagi che è appunto di 88.758.

La situazione continua a migliorare

Nell’ultimo mese in Provincia di Monza e Brianza, dal 30 aprile, al 30 maggio si sono registrati 810 nuovi casi (+14,7%). Nelle ultime tre settimane la curva del contagio è decisamente in diminuzione: ai 97 casi di questa settimana fanno riscontro i 152 della scorsa e i 220 della precedente. Detto di Burago e Mezzago, registriamo inoltre che sono ben 18 i centri che nell’ultima settimana non hanno registrato nuovi malati e al momento non ci sono città o paesi che destano particolari preoccupazioni. Pure nelle Rsa del territorio la situazione è decisamente migliorata, anche se non è ancora il momento di abbassare la guardia.

Qui mettiamo a raffronto i contagi di sabato 9, sabato 16, sabato 23 maggio e di ieri, sabato 30 maggio. Come si può notare di settimana in settimana il numero di contagi è in costante diminuzione.

Contagio: i dati Comune per Comune

Comune sabato 9/5 sabato 16/5 sabato 23/5 sabato 30/5

Agrate 87 89 (+2) 90 (+1) 91 (+1)

Aicurzio 9 9 (-) 10 (+1) 10 (-)

Albiate 22 22 (-) 22 (-) 23 (+1)

Arcore 111 112 (+1) 112 (-) 113 (+1)

Barlassina 42 42 (-) 42 (-) 42 (-)

Bellusco 59 60 (+1) 61 (+1) 63 (+2)

Bernareggio 69 71 (+2) 73 (+2) 77 (+4)

Besana 137 139 (+2) 143 (+4) 144 (+1)

Biassono 88 93 (+5) 93 (-) 95 (+2)

Bovisio M. 61 64 (+3) 65 (+1) 68 (+3)

Briosco 22 25 (+3) 26 (+1) 27 (+1)

Brugherio 228 235 (+7) 242 (+7) 247 (+5)

Burago M. 10 10 (-) 10 (-) 10 (-)

Busnago 85 87 (+2) 88 (+1) 89 (+1)

Camparada 7 7 (-) 7 (-) 8 (+1)

Caponago 36 36 (-) 37 (+1) 37 (-)

Carate 101 154 (+53) 171 (+17) 174 (+3)

Carnate 48 49 (+1) 50 (+1) 50 (-)

Cavenago 57 58 (+1) 60 (+2) 64 (+4)

Ceriano L. 21 22 (+1) 23 (+1) 25 (+2)

Cesano M. 197 206 (+9) 212 (+6) 214 (+2)

Cogliate 28 30 (+2) 31 (+1) 31 (-)

Concorezzo 96 99 (+3) 104 (+5) 106 (+2)

Cornate 54 60 (+6) 62 (+2) 62 (-)

Correzzana 9 9 (-) 9 (-) 9 (-)

Desio 279 290 (+11) 302 (+12) 306 (+4)

Giussano 171 176 (+5) 179 (+3) 182 (+3)

Lazzate 38 40 (+2) 40 (-) 41 (+1)

Lentate 46 48 (+2) 49 (+1) 50 (+1)

Lesmo 52 52 (-) 53 (+1) 55 (+2)

Limbiate 173 178 (+5) 182 (+4) 189 (+7)

Lissone 227 237 (+10) 249 (+12) 250 (+1)

Macherio 31 31 (-) 33 (+2) 33 (-)

Meda 82 83 (+1) 87 (+4) 89 (+2)

Mezzago 28 28 (-) 28 (-) 29 (+1)

Misinto 18 19 (+1) 20 (+1) 20 (-)

Monza 995 1.033 (+38) 1.064 (+30) 1.082 (+16)

Muggiò 104 106 (+2) 110 (+4) 110 (-)

Nova M. 140 141 (+1) 144 (+3) 144 (-)

Ornago 26 26 (-) 27 (+1) 28 (+1)

Renate 25 27 (+2) 27 (-) 27 (-)

Roncello 28 28 (-) 28 (-) 28 (-)

Ronco B. 23 23 (-) 23 (-) 23 (-)

Seregno 236 247 (+11) 252 (+5) 255 (+3)

Seveso 77 78 (+1) 79 (+1) 79 (-)

Sovico 25 26 (+1) 26 (-) 26 (-)

Sulbiate 14 15 (+1) 15 (-) 16 (+1)

Triuggio 29 31 (+2) 31 (-) 32 (+1)

Usmate 34 35 (+1) 36 (+1) 40 (+4)

Varedo 63 65 (+2) 66 (+1) 68 (+2)

Vedano 52 52 (-) 53 (+1) 54 (+1)

Veduggio 32 34 (+2) 35 (+1) 35 (-)

Verano 37 37 (-) 37 (-) 39 (+2)

Villasanta 72 72 (-) 74 (+2) 75 (+1)

Vimercate 204 219 (+15) 224 (+5) 230 (+6)

TOTALE 5.045 5.265 (+220) 5.417 (+152) 5.514 (+97)

TORNA ALLA HOME PAGE