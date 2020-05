Mercato di Concorezzo, buona la “prima” alla ripartenza. Ieri, martedì 5 maggio, sono tornate le bancarelle nel centro storico del paese dopo l’inizio della “Fase 2”. Attenzione massima per continuare la lotta al coronavirus.

“Comportamento esemplare”

Nessun assembramento e massima attenzione. Ieri, martedì 5 maggo, le bancarelle del mercato sono tornate a svolgere la loro attività dopo la chiusura dei mercati dovuta all’emergenza coronavirus. L’inizio della Fase 2 ha permesso agli ambulanti di tornare al lavoro, anche se ovviamente con una serie di norme da rispettare per la sicurezza loro e di tutti i cittadini. Il mercato è stato aperto dalle 8.30 alle 12.30, con controllo della temperatura all’ingresso, posizionato all’incrocio tra via De Capitani e via Cavezzali e consentito a un massimo di 40 persone alla volta. Le uniche bancarelle presenti erano quelle dei prodotti alimentari. Positivo il bilancio del sindaco Mauro Capitanio per questo “esordio” nella Fase 2 da parte del mercato di Concorezzo.

“La prima prova del mercato si è svolta regolarmente – commenta il borgomastro – Il comportamento dei concorezzesi è stato esemplare e, a parte qualche piccola coda, il servizio è stato disponibile per tutti. Stiamo valutando alcune migliorie per settimana prossima. Piccoli passi per un rientro alla normalità che deve essere monitorato ma continuo”.

Fondamentale per il regolare svolgimento del mercato la presenza della Polizia locale di Concorezzo e dei volontari, che hanno permesso a tanti concorezzesi di tornare a fare acquisti dagli ambulanti e a quest’ultimi di riprendere nella loro attività.

