Le foto del nuovo mercato rionale a Santa Valeria

Inaugurato il mercato rionale di Santa Valeria a Seregno. Da oggi, il mercoledì mattina, i banchi trovano posto nel parcheggio attrezzato di via Piave, accanto al Santuario. Stop al mercato del Lazzaretto.

Inaugurato il mercato di Santa Valeria

Inaugurato il mercato rionale di Santa Valeria a Seregno. Questa mattina, mercoledì 3 marzo, le bancarelle si sono sistemate nel parcheggio attrezzato di via Piave, accanto al Santuario di Santa Valeria. Erano presenti il sindaco, Alberto Rossi, e l’assessore allo Sviluppo economico, Ivana Mariani, oltre al vicario parrocchiale don Giuseppe Colombo per la benedizione. Al taglio del nastro anche Luca Merlini, segretario di Confcommercio Seregno, e Dario Nobili, già presidente della rete d’impresa ViviSeregno.

Le parole del sindaco Rossi e dell’assessore Mariani

Il sindaco Alberto Rossi e l’assessore Ivana Mariani hanno sottolineato che l’apertura del nuovo mercato a Santa Valeria è “la conclusione di un percorso per venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei residenti. La nuova sede è una opportunità per gli operatori”, in un momento di sofferenza per il commercio provocato dalle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica. L’assessore ha anche sottolineato che il mercato è un luogo di socialità e non soltanto un posto dove acquistare prodotti alimentari e non.

Buona affluenza nel primo giorno

Buona l’affluenza dei clienti nella prima giornata delle bancarelle all’ombra del Santuario di Santa Valeria, soddisfatti gli esercenti ambulanti dei primi affari. Non si sono registrati problemi per il parcheggio degli acquirenti. Con l’esordio del mercato in via Piave, che torna a Santa Valeria dove si svolgeva (il sabato) prima del trasferimento nella sede attuale di piazza Linate, è stato cancellato il mercato rionale al Lazzaretto. Soppresso anche il mercato settimanale in viale Tiziano del martedì mattina, sostituito da due banchi di prodotti ittici e ortofrutta.