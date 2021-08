Mercoledì l'ultimo saluto a Pierino Consolandi: un'istituzione novese

Cordoglio per la morte di Pierino Consolandi: un'istituzione novese. Mercoledì 1 settembre, verranno celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Antonino.

Addio "Pierino"

Cordoglio per la morte di Pierino Consolandi: un'istituzione novese. Per tutti era semplicemente "Pierino". Classe 1941, era un uomo di sguardi, di chiacchiere, di passeggiate. Tutto il suo mondo era in piazza Marconi, dove tutti i giorni eri sicuro di trovarlo. Ha sempre abitato in una corte sul lato Nord del centro. Fino a qualche anno fa viveva con la mamma e, dalla sua morte, da solo.

Un uomo con grandi passioni

Pierino occupava il tempo con una grande passione: "Amava collezionare, dalle monete ai francobolli" ha spiegato don Luigi Caimi. Una persona buona, gentile con tutti: "Era solitario, un personaggio particolare - ha continuato il sacerdote - Sicuramente, però, era 'l’uomo della piazza'». In città, Pierino era conosciuto anche per il suo impegno in parrocchia: "Durante la sua giovinezza, quando ancora l’oratorio di San Carlo era solo maschile, lui era impegnato al bar. Ci dava una mano".

Un tifoso dell'Inter

Anche il primo cittadino Fabrizio Pagani lo conosceva bene e tante volte ha passato del tempo a chiacchierare con lui: "Tutti lo conoscevano in città, era un novese doc e il Comune gli portava il pranzo a domicilio – ha detto – Era un milanista sfegatato e sono state tante le occasioni in cui discutevamo: io sostenevo che fosse più forte l’Inter, ma lui non mollava. E’ stata una figura caratteristica del nostro centro, che ora mancherà a tutti, ne sono sicuro".

Mercoledì, 1 settembre, i funerali

Si è voluto attendere l’arrivo di alcuni suoi parenti provenienti da fuori città prima di poter dare l’ultimo saluto al novese benvoluto da tutti. Mercoledì 1 settembre, alle 15, verranno celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Antonino.

