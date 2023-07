Dal 15 luglio non si hanno più notizie di Merlino, un bellissimo gatto a pelo lungo grigio/bianco con gli occhi azzurri, scomparso dalla sua abitazione di Vimercate, in via Cavour.

Merlino non si trova, l'appello dei padroni per ritrovare il loro amato gatto

Le ricerche del micio da parte della sua famiglia sono iniziate subito ma purtroppo fino ad ora non hanno dato l'esito sperato. Da qui l'idea di lanciare un appello online attraverso il nostro quotidiano per provare a diffondere ancora di più la foto di Merlino e sperare in qualche avvistamento.

"Le uniche segnalazioni ricevute risalgono a lunedì 17 luglio - ci ha spiegato Alessia che ci ha scritto per lanciare un appello - quando è stato visto vicino al parco del Molgora. Poi più nessuna notizia. Merlino è entrato nella nostra famiglia a dicembre del 2016, è stato amore a prima vista. Il suo arrivo ha portato un raggio di sole e di speranza in un periodo buio della nostra vita. Aiutateci a ritrovarlo".

Chi avesse segnalazioni può contattare il seguente numero di telefono 3389181589