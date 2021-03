Messa e concerto di campane per le vittime del Covid. L’invito della Diocesi a tutte le parrocchie è per domani, giovedì 11 marzo.

Messa e concerto di campane per le vittime del Covid

Raccogliendo l’invito dei Presidenti delle Conferenze episcopali europee a pregare, in modo particolare durante la Quaresima, per le vittime della pandemia da Covid-19, giovedì 11 marzo alle 8.30 i vescovi della Conferenza episcopale lombarda celebreranno una Messa nel Santuario di Caravaggio.

Presieduta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e concelebrata da tutti gli altri vescovi della regione, la Messa verrà trasmessa in diretta su Cremona 1 (canale 80 del digitale terrestre), su Radio Mater e sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.

Concerto di campane in tutte le parrocchie

Sul portale della Diocesi di Milano viene poi ricordato che in vista di questa celebrazione, “all’Arcivescovo è giunta la proposta che in tutte le Parrocchie della Diocesi ci si unisse a questo momento di suffragio con un concerto di campane che inviti alla preghiera – scrive il vicario generale, monsignor Franco Agnesi, in una comunicazione inviata a parroci e responsabili di Comunità pastorali – È sembrato opportuno e significativo, proprio in questi giorni che ricordano l’esplosione della pandemia, che tutti potessimo unirci per fare memoria dei defunti e in particolare dei parrocchiani e delle persone care. Pertanto invitiamo a suonare le campane in un momento distinto da quello delle Messe d’orario».