Messaggi e disegni per ringraziare gli operatori di Gelsia Ambiente FOTO

Messaggi e disegni per ringraziare gli operatori di Gelsia Ambiente. Il Presidente Marco pellegrini: Ai nostri operatori va un grande plauso”.

Messaggi e disegni per ringraziare gli operatori di Gelsia Ambiente

“Grazie a Gelsia e ai suoi dipendenti perché continuate a tenere pulito”, “Grazie per il prezioso lavoro che continuate a svolgere”, sono solo alcuni dei messaggi che quotidianamente, i cittadini, fanno trovare agli operatori sul territorio, in segno di stima e solidarietà per il loro impegno in questo difficile periodo.

Infatti, nonostante l’emergenza in atto, munito di guanti e mascherine, il personale di Gelsia Ambiente continua a svolgere regolarmente il proprio lavoro con un’assunzione di responsabilità e senso civico inalterati.

La raccolta dei rifiuti e la pulizia di strade e piazze, sono i servizi ordinari che continuano ad essere svolti regolarmente, a cui si aggiungono i servizi straordinari di sanificazione del territorio e di gestione dei rifiuti infetti.

Ma i cittadini lo hanno capito, ed è per questo che dimostrano la loro gratitudine, riconoscendo l’impegno dei lavoratori di Gelsia Ambiente.

Ecco alcune dei cartelli dei cittadini

I messaggi ci rendono orgogliosi”

“In questo momento di emergenza sappiamo di avere un ruolo importante” – spiega Gaetano Morana, operatore di Gelsia Ambiente, “e siamo responsabilizzati e determinati a svolgere il nostro lavoro con continuità e dedizione, decisi ad essere utili ai cittadini. I messaggi che troviamo durante il servizio ci rendono orgogliosi e ci motivano a fare sempre del nostro meglio”.

“Ai nostri operatori va un grande plauso” – dichiara il Presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini, “perché è indubbio che anche loro, nello svolgere le loro mansioni, sono esposti a rischio contagio, nonostante la Società fornisca tutti i dispositivi di protezione individuale per tutelarli. È bello leggere i messaggi che ci lasciano i cittadini, è gratificante per il lavoro che svolgiamo quotidianamente”.

Al servizio della comunità

Gelsia Ambiente, quindi, non si ferma davanti al Virus e rimane al servizio dell’intera comunità per garantire silenziosamente i servizi di pubblica utilità, grazie anche a tutti quei cittadini che stanno a casa ma, allo stesso tempo, riconoscono il ruolo indispensabile dei

lavoratori.

TORNA ALLA HOME