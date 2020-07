METEO Ci aspetta una settimana di sole grazie all’anticiclone

Le previsioni meteo per la settimana che sta per cominciare confermano l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre con caldo e sole per tutta la settimana.

Il meteo di oggi e della settimana

Sarà una settimana all’insegna del sole in tutta la Brianza, con un inizio di settimana contraddistinto dal sole e dal vento che abbasserà l’afa sulle zone di pianura. Come confermato dal sito 3B meteo.it tornerà a far caldo lunedì al Centro-Nord con punte anche di 34/35°C su tratti della Pianura Padana. “In serata però infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in arrivo dal Nord Europa raggiungeranno il Nord Italia a partire dalle Alpi, con il ritorno di piogge e temporali ma solo verso il Triveneto”.

Il vento mitigherà le temperature

Anche in Brianza arriverà il vento più fresco dal nord Europa allontanando l’afa e garantendo temperature più gradevoli.

“A causa dell’ingresso delle correnti fresche ed instabili nord europee appena descritte, responsabili di un ridimensionamento delle temperature sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, accompagnato anche da locali note di instabilità, ci potranno essere dei temporali nelle ore serali”, questo quanto affermato dal sito 3Bmeteo.

