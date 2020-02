Metropolitana leggera, Concorezzo sposa il progetto

Metropolitana leggera, Concorezzo sposa ufficialmente il progetto. L’Amministrazione comunale ha stanziato 200.000 euro per completare la progettazione.

L’annuncio in Consiglio comunale

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, andato in scena giovedì sera. Nel corso dell’assise la Giunta Capitanio ha presentato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, includendo anche un significativo investimento in ottica metropolitana leggera. Un’infrastruttura che permetterebbe di collegare la metropolitana M2 di Milano fino a Vimercate.

“In Consiglio comunale abbiamo presentato il Bilancio di previsione dove abbiamo stanziato 200.000€ per completare la progettazione – spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio – Insieme ai contributi di Agrate, Brugherio, Carugate e Vimercate, ammonta ad 1.000.000 euro la cifra stanziata dai comuni interessati dalla tratta Cologno-Vimercate”.

Sul fronte metropolitana, si apre domani, lunedì, una settimana di fuoco: