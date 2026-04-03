Metrotranvia, l’associazione Utp scrive al ministro Salvini

Si accende il dibattito sugli extra costi per i lavori di realizzazione della nuova metrotranvia Milano – Desio – Seregno: L’associazione Utenti del trasporto pubblico (Utp) invia una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per chiedere al Governo di reperire i fondi necessari al completamento dell’opera.

Egregio signor ministro, l’Associazione Utenti del trasporto pubblico (UTP) ha sempre sostenuto la realizzazione della nuova tranvia Milano-Seregno, ritenendola importante per il trasporto pubblico locale del nord Milano, che è un’area densamente urbanizzata e gravata da un intenso traffico veicolare. Abbiamo appreso da comunicati stampa della Città metropolitana di Milano e dei sindaci di Nova, Desio e Seregno che, a causa dell’incremento dei costi dal 2011 ad oggi, è necessario trovare circa 120 milioni di euro per coprire gli extracosti dovuti principalmente agli aumentati prezzi dei materiali, fermi al 2011/2012. Da notizie di stampa risulta che 13 milioni sono stati trovati dalla Città metropolitana di Milano (soggetto attuatore dell’opera) e 17 sarebbero già in carico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È quindi necessario reperire altri 90 milioni per portare a termine la nuova tranvia”.