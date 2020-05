Metti in buca la solidarietà con Cancro Primo Aiuto. Al via la prima edizione del Charity Torneo Golf Brianzolo intitolato a Luigi Zannier, organizzato con Audi Lombarda Motori.

Metti in buca la solidarietà con Cancro Primo Aiuto

E’ pronta al via la prima edizione del Charity Torneo Golf Brianzolo intitolato a Luigi Zannier. Organizzato da Audi Lombarda Motori in collaborazione con Cancro Primo Aiuto avrà uno slogan significativo: “Metti in buca la solidarietà”. I ricavi dell’intero evento benefico, infatti, permetteranno all’associazione, sostenuta dal Gruppo Lombarda Motori, di raggiungere nuovi obiettivi sociali con un progetto specifico a favore delle due aziende ospedaliere del territorio.

Covid permettendo, il circuito si svolgerà in quattro gare: si partirà lunedì 15 giugno con la prima tappa al Golf Brianza Country Club di Usmate, per proseguire il 24 giugno al Villa Paradiso Golf Club di Cornate d’Adda, il 9 settembre all’Antico Borgo Camuzzago Golf Club di Bellusco, per concludersi il 1° ottobre presso il Golf Club Milano a Monza.

“E’ un’iniziativa che ha una doppia valenza, sportiva e sociale – ha spiegato Andrea Dell’Orto, vicepresidente vicario di Cancro Primo Aiuto, accompagnato dall’amministratore delegato Flavio Ferrari – In un momento come questo è particolarmente significativa e mi piace che si svolga interamente in Brianza, anche per il mio ruolo di presidente del presidio monzese di Assolombarda”.

“Lo sport è nel Dna della mia famiglia – ha detto Elsa Zannier, titolare di Lombarda Motori, oltre che consigliere di Cancro Primo Aiuto – Per questo abbiamo dedicato il torneo a mio padre Luigi che è stato un calciatore di serie A e ha militato anche nelle file del Milan. In questo momento, inoltre, lo sport è uno strumento fondamentale per aiutarci a tornare alla normalità e a ritrovare momenti di serenità. Sono poi felice che attraverso il golf si riesca a far conoscere le iniziative di Cancro Primo Aiuto e a sostenerne anche di nuove”.

Alla presentazione anche Michela Moioli

Alla presentazione del circuito è intervenuta anche Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard cross ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018 e recente vincitrice della sua terza Coppa del Mondo in questa disciplina. La sciatrice bergamasca è stata testimonial di Cancro Primo Aiuto in questa stagione sciistica insieme a Lisa Vitozzi e Peter Runggaldier. Per questo l’associazione l’ha premiata con una mountain bike che potrà utilizzare per i prossimi allenamenti.

“E’ stato un onore essere testimonial di Cancro Primo Aiuto – ha detto la campionessa del mondo di snowboard cross, che, come molti suoi concittadini bergamaschi ha pagato pesantemente la pandemia, avendo perso la nonna materna – Da sportiva voglio dare il mio contributo alla ripartenza, per tutti”.

