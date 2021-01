Mezzago dice addio al suo storico messo comunale

Mezzago ha detto addio al suo storico messo comunale. Venerdì sera, all’età di 95 anni, si è spento Giovanni Annoni. Ha lavorato in Comune dal 1942 al 1980.

Memoria storica

Il paese piange una delle sue memorie storiche. Si è spento venerdì sera, all’età di 95 anni, Giovanni Annoni, per quasi quarant’anni messo comunale di Mezzago e da sempre punto di riferimento per tante generazioni di mezzaghesi. Classe ‘25, aveva iniziato a lavorare in Comune nel 1942, continuando la tradizione di famiglia.

“Suo papà era stato messo comunale di Mezzago e lui fin da piccolo era stato instradato su questo tipo di professione – spiegano i figli Emilio e Orietta – Ufficialmente ha iniziato a lavorare in Municipio nel 1942, restandoci fino al 1980, anno in cui era andato in pensione”.

Una professione, quella di messo comunale, che Annoni ha sempre svolto con grande impegno e solerzia.

“Ovviamente nel corso degli anni le mansioni sono cambiate tanto, ma nostro padre è sempre stato un punto di riferimento per tutti i cittadini di Mezzago. Era gentile e disponibile con chiunque, cercando di mettersi sempre a disposizione per aiutare gli altri. Soprattutto nei primi anni dopo la guerra, quando il messo comunale era chiamato a ricoprire una serie di compiti molto importanti”.

Punto di riferimento

Proprio in virtù della professione svolta, Annoni era diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti i mezzaghesi, che vedevano in lui una figura di cui fidarsi.

“Si sono alternate tante Giunte, ma lui è sempre rimasto al suo posto, collaborando proficuamente con tutte. Lo testimonia anche l’attestato consegnatogli nel 1982 dall’allora sindaco del Pci Luigi Bernareggi“.

Sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì un ampio servizio dedicato alla figura di Giovanni Annoni.