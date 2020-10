Mezzago e Bellusco premiano le loro eccellenze. Nel corso degli ultimi Consigli comunali, le due Amministrazioni hanno celebrato gli studenti più meritevoli.

Le ragazze e i ragazzi che hanno concluso il loro percorso alla scuola secondaria di primo grado lo scorso giugno e che hanno ottenuto ottimi voti sono stati premiati dal sindaco Mauro Colombo, che ha sottolineato le numerose difficoltà affrontate dagli studenti in un anno decisamente diverso dal solito. Al sua fianco il consigliere con delega all’Istruzione Monia Colaci e il presidente del Consiglio comunale Roberto Invernizzi:



“La vostra presenza è sicuramente bella e importante per tutti noi – ha dichiarato il primo cittadino – Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla vostra curiosità e dalla vostra voglia di conoscere. Continuate su questa strada, non smettete mai di sognare: probabilmente il lavoro che farete da grandi non l’hanno ancora inventato…”.