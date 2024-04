Mezzago e Cornate piangono il Comandante di Polizia locale Giovanni Perri. Era stato operativo nel nostro territorio fino al 2015, prima di trasferirsi nel Meratese. E' morto nel giorno di Pasqua a soli 50 anni dopo aver lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Da anni impegnato nel Meratese

Si è spento ieri, domenica 31 marzo 2024, in seguito a una gravissima malattia che lo aveva colpito da qualche mese Giovanni Perri, attuale Comandante della Polizia locale di Cernusco Lombardone ma con un importante passato professionale nel Vimercatese. Di origini calabresi, il 50enne è stato un vero e proprio punto di riferimento per gli agenti di Polizia Locale del nostro territorio. Guidava da tempo il corpo di PL del Comune di Cernusco Lombardone e nel 2022 aveva collaborato anche con quello di Cassago Brianza. E' stato anche nominato presidente provinciale dell'Anvu, ovvero l'associazione professionale di categoria. Persona affabile e gentile, sapeva farsi voler bene dai colleghi, dagli amministratori comunali del territorio e soprattutto dai cittadini. Al lavoro quotidiano indossando la divisa aveva recentemente associato lo studio, conseguendo nel 2019 una laurea triennale in Scienze giuridiche e nel 2022 quella magistrale in Giudisprudenza. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi e quest'oggi si è spento nella struttura in cui si trovava ricoverato. La notizia della sua morte ha iniziato a circolare tra i colleghi e le tante persone che gli volevano bene.

Un punto di riferimento a Mezzago

Prima di trasferirsi nel Meratese, Perri aveva lavorato per tanti anni nel Vimercatese. In particolare a Sulbiate e, soprattutto, Mezzago, dove era stato anche Comandante fino al 2013, prima che nascesse l'attuale corpo di Polizia locale Brianza Est, che comprende anche i Comuni di Bellusco, Cavenago e Ornago. Perri, unico vigile in paese, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti i cittadini, che avevano imparato ad apprezzarne le doti umane e professionali. Nel 2013, come detto, l'addio a Mezzago e il trasferimento a Cornate, trampolino di lancio verso la sua carriera nel Meratese. Un territorio dove è operativo anche il fratello gemello Carlo, agente nei Comuni dell'isola bergamasca. I funerali di Perri si terranno martedì 2 aprile alle 14.30 a Cernusco Lombardone.

Il cordoglio dell'Anvu

Nelle scorse ore anche l'Anvu, l'Associazione Polizia locale d'Italia, ha voluto ricordare la figura di Giovanni Perri, presidente della sezione di Lecco.