Si sono svolti questa mattina, 26 giugno 2024, a Mezzago i funerali di Luigi Vitali, per 40 anni capogruppo del gruppo Avis cittadino e successivamente anche di Aido.

Mezzago ha detto addio al capogruppo di Avis e Aido

C'è grande commozione fra i molti amici e conoscenti che oggi hanno saluto Luigi Vitalia, donatore di sangue per quasi 40 anni con 114 donazioni oltre che capo gruppo, trascinatore e anima dell’Avis dal 1981 e dell’Aido dal 1986.

"Per Avis e Aido non ti fermavi davanti a nulla e a nessuno per organizzare eventi e manifestazioni, mi dicevi sempre : “ dammi un po’ di gadget e domande d’iscrizioni e poi io, con i miei amici fidati di sempre, penso a tutto il resto ”, hanno commentato gli Amici dell'Avis.

