Mezzago: in arrivo i saturimetri per i pazienti Covid in cura a domicilio

Ieri, lunedì 16 novembre, la Giunta Comunale di Mezzago ha deliberato l'acquisto di 100 saturimetri, fondamentali per monitorare l'ossigenazione nei pazienti Covid positivi.Già questa settimana, ha fatto sapere l'Amministrazione comunale in una nota diffusa in mattinata, i dispositivi verranno consegnati ai medici di base, che li utilizzeranno per il monitoraggio dei pazienti che si curano presso il proprio domicilio.Un gesto concreto per supportare la medicina territoriale, che coincide anche con una proposta della minoranza e raccoglie quindi il consenso unanime del Consiglio Comunale.