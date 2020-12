Mezzago, in arrivo una ciclopedonale verso Cascina Orobona

Importante novità per tutti i cittadini di Mezzago: nel 2021 arriverà una ciclopedonale che collegherà il paese con la sua frazione più esterna, Cascina Orobona.

L’annuncio dell’Amministrazione comunale

L’annuncio è arrivato nella giornata di venerdì 18 dicembre 2020, attraverso un comunicato stampa diramato dall’Amministrazione comunale.

“E’ stato approvato un ordine del giorno del Consiglio di Regione Lombardia che ha assegnato al nostro Comune 80.000 euro per realizzare nel 2021 il collegamento – si legge nel comunicato – Questo collegamento consentirà innanzitutto di poter raggiungere Cascina Orobona a piedi o in bicicletta in totale sicurezza. Inoltre permetterà di integrare la rete ciclopedonale di recente realizzazione, che dal prossimo anno potrà proseguire da Mezzago verso Cascina Orobona per poi integrarsi con la rete di mobilità dolce di Sulbiate”.

Ovviamente soddisfatto il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni, che ha commentato con grande entusiasmo l’arrivo del nuovo collegamento.

“Grazie a questo contributo realizzeremo uno dei punti più ambiziosi del nostro programma, collegando finalmente il centro del paese con Cascina Orobona. Avevamo preso un impegno nei confronti dei cittadini che nel 2021 verrà concretizzato. Erano decenni che gli abitanti di Cascina Orobona manifestavano l’esigenza di potersi collegare in modo agevole con il centro di Mezzago ed i suoi servizi; siamo certi che con quest’opera si sentiranno, ci sentiremo, uniti come mai prima d’ora. Il collegamento sarà, inoltre, una nuova occasione per tutti di apprezzare la possibilità di poter passeggiare e fare attività sportiva nelle nostre aree verdi aumentando la propensione a stare all’aria aperta e a passare il proprio tempo libero in modo salutare”.

L’assist di Regione Lombardia

Primo firmatario dell’Ordine del giorno il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta.

“Il nuovo percorso consentirà una migliore fruizione del territorio, nel rispetto dell’ambiente – dichiara l’esponente del Carroccio – Ancora una volta Regione Lombardia investe le proprie risorse in maniera efficace, ascoltando le richieste dei cittadini e degli enti locali. Le misure adottate dalla Regione e i relativi stanziamenti stanno dando una grossa mano ai bilanci dei nostri Comuni, permettendo la realizzazione di numerose opere per il territorio. Un investimento sul futuro e sulla qualità della vita dei lombardi reso possibile grazie al grande Piano Lombardia voluto dal presidente Fontana e che ha portato un bel regalo di Natale per i cittadini di Mezzago”.

