Mezzago piange lo storico volontario. Si è spento a 78 anni Attilio Vitali, colonna dell’associazionismo locale e membro di Caam e Coop.

“Era il prototipo del volontario”

Una grave perdita per tutta la comunità mezzaghese. L’associazionismo piange la figura di Attilio Vitali, per tanti anni colonna della Coop e della Caam. Proprio la Cooperativa lo ha ricordato domenica, dedicandogli uno dei cento alberi piantati in occasione del secolo di vita dell’associazione.

“Attilio era un uomo-Coop, il prototipo del volontario – ricorda il presidente della Cooperativa di Mezzago Vittorio Pozzati – Sempre disponibile e gentile, ha fatto tanto per tutta la nostra comunità”.

