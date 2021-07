Perde il controllo del furgone e si ribalta sulla Statale 36

Intervento di ambulanza e automedica sulla Statale 36, nel tratto compreso tra Desio Nord e Desio Sud per un incidente che ha visto coinvolto un 64enne a bordo di un furgone.

Mezzo contro ostacolo sulla Statale 36: soccorsi in codice rosso

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'intervento di soccorso è scattato dopo che il conducente del mezzo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato lungo il tratto di Statale in direzione Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia stradale e ai Vigili del fuoco, si sono portati i volontari dell'Avis Meda e l'automedica.

Il 64enne è stato estratto dalle lamiere contorte del furgone grazie all'intervento dei pompieri e poi subito affidato alle cure degli operatori sanitari, intervenuti sul posto in codice rosso. Dopo gli accertamenti fortunatamente l'allarme è parzialmente rientrato e il 64enne è stato trasportato all'ospedale San Gerardo in codice giallo.

All'altezza del sinistro si sono ovviamente formate code e rallentamenti in direzione Milano.