Mezzo pesante coinvolto in un incidente in A4, ferite due persone

Sirene di notte

Il sinistro nella notte nel tratto tra Cavenago e Trezzo.

Incidente nella notte in Autostrada A4, nel tratto tra Cavenago e Trezzo, in direzione Venezia.

Incidente in A4 nella notte

Secondo quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro, avvenuto poco prima delle due, ha coinvolto un pezzo pesante. Mentre la dinamica resta al momento da chiarire, per certo si sa che due sono le persone rimaste ferite: si tratta di un 45enne e di un 46enne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di Avps Vimercate, l'automedica e i Vigili del fuoco. Mentre in un primo momento la situazione è apparsa molto seria, tanto che i soccorritori sono sopraggiunti in codice rosso, dopo i primi accertamenti sanitari l'allarme è parzialmente rientrato e i due feriti sono stati trasportati al San Raffale e al Verdellino in codice giallo.

L'incidente di questa notte è avvenuto a poche ore da un altro drammatico sinistro, sempre in Autostrada A4, in cui ha perso la vita una donna di 69 anni (LEGGI QUI L'ARTICOLO).