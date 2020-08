Mezzo pesante prende fuoco ad Arcore FOTO VIDEO

Mezzo pesante prende fuoco ad Arcore. E’ accaduto nella serata di ieri, lunedì 24 agosto, in via Grandi. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco.

Mezzo pesante prende fuoco ad Arcore

L’intervento è scattato intorno alle 21.15 nei pressi di via Grandi. Per cause ancora da accertare la motrice di un tir parcheggiato in via Grandi, ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che sono stati impegnati oltre due ore per spegnere le fiamme che, nel frattempo, avevano avvolto il mezzo nella parte della cabina e parzialmente anche la parte posteriore.

Sul posto diverse squadre di pompieri provenienti da Monza, Carate, Vimercate, oltre al personale sanitario di Avps Vimercate e i Carabinieri di Monza e Arcore.

