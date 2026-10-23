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Un appuntamento storico che si rinnova, pronto a far battere il cuore della Brianza a ritmo di musica, passione e grande spettacolo. Domani, sabato 24 ottobre, andrà in scena la trentatreesima edizione del celebre contest canoro «Microfono d’Oro», la prestigiosa manifestazione organizzata dalla Compagnia del Labirinto di Arcore. L’evento, patrocinato dal Comune di Arcore e realizzato in stretta collaborazione con la scuola «Dance Gallery», si trasformerà quest’anno in un’esperienza totale e immersiva, dove canto, danza e recitazione si fonderanno in un unico format ricco di magia.

Il tema 2026: «Voices on the Night»

Il fil rouge scelto per questa edizione attinge direttamente all’immaginario collettivo più glorioso del cinema e dei teatri internazionali. Il tema portante del contest sarà infatti interamente dedicato alle più belle colonne sonore dei grandi Musical e dei film più celebri. Gli artisti e gli appassionati pronti a salire sul palco interpreteranno un brano iconico tratto da questo vasto repertorio, portando in scena non soltanto le proprie doti vocali, ma una vera e propria performance completa fatta di presenza scenica e profonda interpretazione emotiva.

Un trampolino di lancio verso la discografia

Oltre all’aspetto artistico, il «Microfono d’Oro» consolida sempre di più la propria vocazione di vero e proprio trampolino di lancio professionale per i talenti emergenti. Per il secondo anno consecutivo, l’etichetta indipendente Sonny Music Productions metterà a disposizione un premio speciale di assoluto rilievo. I professionisti della discografia ascolteranno attentamente le esibizioni di tutti i concorrenti per selezionare un vincitore speciale, al quale verrà assegnato un brano inedito.