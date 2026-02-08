Milano-Cortina, Riccardo Lorello è bronzo nel pattinaggio di velocità. Il 24enne di Nova Milanese sul podio nei 5000 metri

Un bronzo straordinario

Un sogno realizzato che fa esplodere di gioia tutta Nova Milanese. Il concittadino Riccardo Lorello ha conquistato la medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità ai Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Un debutto olimpico straordinario per il campione 24enne che ha gareggiato alla Milano Rho Ice Hokey Arena questo pomeriggio, domenica 7 febbraio.

Dalle rotelle al ghiaccio

Atleta dell’Esercito, Riccardo dai 6 ai 19 anni si è cimentato sui pattini a rotelle (a Rho dove è allenatore il padre Adriano, anche lui a Milano-Cortina ma come giudice). Poi, durante il Covid la «folgorazione» per il ghiaccio dopo un periodo passato in Trentino Alto Adige. Nella vita di tutti i giorni, oltre ad essere un campione di speed skating studia Scienze dei Servizi giuridici all’università

“Una medaglia? Perché no?”

Prima di qualificarsi alle Olimpiadi Lorello ha conquistato un quinto posto in Coppa del Mondo, un sesto posto al Campionato del Mondo e una medaglia d’argento agli Europei. Nell’intervista che ci ha rilasciato prima di iniziare l’avventura ai Giochi invernali aveva dichiarato: “Una medaglia? Perché no?” Ed è subito andato a prendersela il secondo giorno di Olimpiadi. Tra pochi giorni Riccardo tornerà in pista per i 10.000 metri