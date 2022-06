Mille Miglia "stregata": due incidenti in pochi chilometri in Brianza

Mille Miglia sfortunata, due incidenti automobilistici avvenuti in pochi chilometri quelli che si sono verificati oggi pomeriggio, sabato 18 giugno 2022, nel giro di pochi chilometri sulle strade della Brianza.

Il primo scontro, a dir poco singolare, è avvenuto verso le 15 al confine tra Arcore e Villasanta, sulla sp 60 e ha visto coinvolte un'auto d'epoca e il mezzo della Polizia Stradale che scortava l'evento.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente un automobilista, mentre si trovava a bordo di una vettura storica, ha urtato il lato sinistro del mezzo della Polizia Stradale, che stava scortando l’evento.

I due veicoli si trovavano affiancati in via Monterosa per immettersi sulla sp60 in direzione di Arcore all’altezza tra Concorezzo e Villasanta.

Fortunatamente nessun ferito

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma sono intervenute le Polizie Locali di Villasanta e Concorezzo per i rilevamenti di rito e soprattutto gestire il traffico in via Monterosa, caotico fin dal primo pomeriggio.

II corteo delle auto storiche, nel pomeriggio, ha raggiunto l'Autodromo di Monza, dove è in corso il Mi-Mo (Milano Monza Motor Show) e il centro di Villasanta, prima di far tappa a Bergamo e Brescia.

L'incidente a Bellusco

Lo sfortunato pomeriggio per la storica Mille Miglia è proseguito a Bellusco.

Una manciata di minuti prima delle 16, lungo la Sp 2, all'altezza del distributore di Benzina "Esso", una auto storica che partecipava al corteo si è scontrata con un'altra auto, una Renault Twingo. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia locale di Bellusco per i rilievi di rito e per smistare il traffico.

Sul luogo dell'incidene è intervenuta anche una ambulanza che ha soccorso uno dei coinvolti nell'incidente che è stato successivamente trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente un veicolo, che partecipava al corteo, avrebbe superato un furgone che lo precedeva che a sua volta si era fermato per dare precedenza ad un'altra vettura. Lo scontro tra l'auto storica e la Renault Twingo è stato inevitabile anche se non si sono fortunatamente registrati feriti.