Mimose per infermiere e dottoresse impegnate nella lotta al Covid. Le ha donate il negozio “Arti e Fiori” di Carate come segno di vicinanza e gratitudine.

Mimose per infermiere e dottoresse impegnate nella lotta al Covid

Un rametto di mimosa per il personale dell’ospedale di Carate e della clinica Zucchi di piazza Madonnina. Un piccolo gesto di vicinanza e gratitudine a dottoresse e infermiere, impegnate nella lotta al Covid-19, che «Arti e Fiori», negozio di via Cusani di Veronica Cascone – affiancata dal fratello Vincenzo, che si occupa delle manutenzioni delle aree verdi – ha voluto esprimere in occasione della festa della donna.

La consegna insieme a sindaco e assessore

Questa mattina, la commerciante caratese insieme al sindaco Luca Veggian e all’assessore Cristina Camesca ha fatto tappa nelle due strutture cittadine per consegnare le mimose con un messaggio speciale, che è stato recapitato anche al centro vaccinale a Verano Brianza e al Policlinico di Monza: