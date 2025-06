Minacce ai passanti con un coltello, 50enne espulso dalla città

Prima ha avuto da ridire con il titolare di un ristorante. Poi, dalle parole è passato ai fatti, arrivando persino a minacciare con un coltellino i passanti, tra cui un gruppo di giovanissimi. Fino all’arrivo delle Forze dell’ordine, che lo hanno fermato e accompagnato in caserma per gli accertamenti. Ora non potrà più rimettere piede a Villasanta per almeno tre anni.

Minacce ai passanti con un coltello

Serata di ordinaria follia quella dello scorso martedì nella centralissima via Camperio, dove un uomo di 50 anni, residente fuori città, ha creato scompiglio e tensione. Colpa, con ogni probabilità, dell’abuso di alcol e altre sostanze, che ha annebbiato (per così dire) la lucidità dell’uomo. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando il 50enne, dopo aver cenato da solo all’interno di un locale del centro, ha iniziato a litigare, per futili motivi ma comunque in maniera vibrante, con il titolare. Che però, dopo essere addirittura stato minacciato di morte con un coltello, è riuscito ad allontanare il cliente molesto.

La lite con un gruppo di giovani

A quel punto l’uomo ha imboccato via Camperio, incrociando nel suo cammino diversi passanti, anch’essi molestati verbalmente. Compreso un gruppo di ragazzini, che però hanno risposto per le rime al 50enne. Che, a quel punto, ha estratto nuovamente il coltellino dalla propria tasca minacciando i giovanissimi, con i quali stava per nascere anche una colluttazione. E’ stato in quel momento che sono sopraggiunte in forze tre pattuglie del Carabinieri della Radiomobile di Monza allertate dai testimoni, che sono riusciti a bloccare l’esagitato prima che la situazione potesse degenerare del tutto.

Bloccato e disarmato

Una volta disarmato, l’uomo è stato caricato a fatica sulla vettura di servizio e accompagnato in caserma, dove i Militari hanno proceduto con i rilievi di rito. Per lui è scattata anche la denuncia a piede libero per minacce aggravate. Non solo, perché l’indomani, visto nuovamente gironzolare per il centro di Villasanta, è stato raggiunto anche dalla Polizia locale che gli ha notificato un foglio di via emesso dalla Questura.

Espulso dalla città

Gli agenti lo hanno accompagnato in stazione perché lasciasse il territorio di Villasanta. Il provvedimento prevede l'allontanamento per tre anni. Considerata l'attenzione che l'episodio ha comprensibilmente sollevato in città, il Comune tiene a informare che i ragazzi che si trovavano in centro e che sono stati coinvolti nell'episodio non solo non hanno alcuna responsabilità, ma semmai sono stati vittime del comportamento dell'uomo.