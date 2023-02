Minacce e molestie sessuali alle donne: 52enne allontanato dal supermercato per due anni

Minacce e molestie sessuali alle donne in un supermercato di Cesano Maderno: i Carabinieri notificano il provvedimento del Dacur a un 52enne.

Minacce e molestie sessuali

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno notificato a un 52enne di Cesano Maderno noto alle Forze dell'ordine il provvedimento del Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane), disposto dalla Questura di Monza, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. I fatti sono successi lo scorso gennaio all'interno del supermercato di via San Benedetto.

Reiterate condotte antisociali

Secondo quanto ricostruito dai militari dopo la denuncia delle vittime l'uomo, nato e residente in città, si è reso responsabile di reiterate condotte antisociali all’interno del supermercato nei confronti, in particolare, di una cliente 51enne e di una dipendente di 24 anni. Entrambe destinatarie in più occasioni di minacce e molestie anche di carattere sessuale.

Una vera e propria ossessione

Il molestatore si recava al bar del supermercato dove, anche in presenza di anziani e bambini, molestava dipendenti e avventori con frasi di natura

sessuale. Un atteggiamento che generava panico tra la clientela, costretta a scappare fuori dal supermercato. Una vera e propria ossessione, la sua: mattina e pomeriggio non esitava ad avvicinare e importunare le donne. La barista, in un'occasione, era stata anche costretta a nascondersi dentro la cucina per sfuggirgli.

Tempestivo intervento dell'Arma

Il tempestivo intervento dell’Arma e le denunce raccolte hanno permesso ai militari di trasmettere alla Questura di Monza fatti e circostanze risultati utili ai fini dell’adozione della misura del Dacur, che comporterà per il 52enne il divieto di accesso e di stazionamento all’interno del supermercato per due anni.