Minacce e trappole per uccidere il cane: "Abbiamo paura, vendiamo casa"

Tutto era iniziato con una lettera di avvertimento: "La prossima polpetta sarà con il topicida, così vediamo se la capisci". Nessun giro di parole, ma una minaccia spaventosa diretta al loro cane, "Jango", un maremmano di 5 anni. Dalle parole, purtroppo, si è passati ai fatti, con bocconi avvelenati o riempiti con pezzi di vetro disseminati per il giardino con l’obiettivo di far fuori il povero e indifeso animale.

Una situazione preoccupante e fuori controllo che ha convinto i padroni, Roberta Bianconi e il compagno Marco Cesare Orlando, residente a Lesmo, a prendere una decisione drastica e definitiva:

"Abbiamo messo la casa in vendita perché per noi questo cane è come un figlio, non possiamo vivere nella paura che qualche folle lo uccida".