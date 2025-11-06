Minaccia di buttarsi in Tangenziale, 33enne salvato dai Carabinieri

Ha scavalcato la recinzione aggrappandosi alla grata e minacciando di lasciarci cadere nel vuoto nella Tangenziale sottostante.

Minaccia di buttarsi in Tangenziale, salvato

Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri e, in particolare, l’opera di persuasione di un militare, lo ha convinto a desistere.

Momenti di paura a Vimercate

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 novembre, a Vimercate. Protagonista un 33enne residente a Casatenovo, in provincia di Lecco.

Sul ponte che si affaccia sulla Est

E’ accaduto all’altezza della rotatoria tra via Galilei e via Trieste, la strada che scorre sopra la Tangenziale Est. A dare l’allarme è stato un passante, pare un piccolo imprenditore, che ha notato l’uomo mentre si accingeva a scavalcare la recinzione nel punto in cui la strada si affaccia sulle gallerie della Est, nel tratt0 in trincea.

Rischiava di precipitare sui veicoli in transito

Il 33enne ha scavalcato la grata e ha incominciato ad urlare, minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto, alcuni metri più sotto, sulla carreggiata Sud (quella in direzione Milano) della Est, con il serio rischio di essere travolto dai veicoli in transito.

Un passante ha dato l’allarme e ha avvicinato il 33enne

L’uomo che lo ha notato ha immediatamente contattato le forze dell’ordine e poi si è avvicinato incominciando un’opera di convincimento nel tentativo di far desistere il 33enne da compiere il gesto che si sarebbe potuto rivelare fatale. Appreso che il motivo della protesta era dovuto ad alcuni problemi famigliari e, soprattutto, alla mancanza di lavoro, il piccolo imprenditore ha cercato di tranquillizzare il giovane proponendogli anche un posto nella sua azienda.

L’intervento dei Carabinieri, Tangenziale chiusa

Nel frattempo sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Vimercate. Un militare in particolare ha raggiunto il 33enne, afferrandolo per una mano oltre la grata e proseguendo così con l’opera di convincimento. Nel frattempo il tratto di Tangenziale, in direzione Sud, è stato chiuso al traffico per precauzione.

Alla scena hanno assistito anche molti passanti, in un punto molto trafficato.

L’opera di convincimento ha dato i frutti sperati

Un intervento, quello dei militari, che è risultato decisivo perché dopo, il giovane ha deciso di desistere, scavalcando nuovamente la recinzione e affidandosi alle cure dei sanitari nel frattempo giunti sul posto. E’ stato quindi caricato in ambulanza e trasferito nel vicino ospedale cittadino per accertamenti.