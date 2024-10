Con l’accendino in mano, all’interno del locale caldaie del Carrefour di Bovisio Masciago, minacciava di far “saltare tutto in aria”. Il ragazzo, ventenne con problemi di tossicodipendenza e già una lunga lista di precedenti e denunce alle spalle, è stato però arrestato dai carabinieri della stazione di Varedo.

Minaccia di far "saltare in aria" il locale caldaie del supermercato: arrestato un 20enne

L’accusa è quella di rapina impropria, per aver fatto violenza su uno degli addetti alla vigilanza del supermercato, dopo aver fatto cercato di rubare cinque bottiglie di olio extravergine d’oliva per un valore complessivo di circa 70 euro. L’episodio è avvenuto lunedì. Il giovane è fuggito tra i locali dello store aperto lungo la strada statale dei Giovi, fino a raggiungere il locale caldaie.

Qui avrebbe minacciato di far esplodere l’edificio, ovviamente senza dare seguito a questi propositi. Il ventenne è un senza fissa dimora, anche se spesso, secondo quanto emerso, si rifugia ricavandosi un alloggio di fortuna negli spazi dell’ex Snia di Varedo.

(foto archivio)