A Seregno

Il ragazzo. di Mariano Comense, ha precedenti per maltrattamenti in famiglia. E' stato arrestato sabato sera per resistenza a pubblico ufficiale.

Attorno alle 21 di sabato sera, 27 novembre, in Piazza Roma a Seregno i Carabinieri sono dovuti intervenire su richiesta di alcuni cittadini. In particolare, al telefono una donna in stato di agitazione richiedeva l’intervento dell’Arma poiché un uomo in evidente stato di ubriachezza continuava a molestare gli avventori del “fine settimana” di un bar, brandeggiando una bottiglia di vetro.

Minaccia i passanti e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 21enne

Una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno in pochi minuti ha raggiunto la Piazza invitando il giovane a desistere nel suo atteggiamento e ponendo subito l’area in sicurezza. A nulla sono valsi i tentativi dei militari operanti per cercare di indentificare il ragazzo che, sin da subito, li affrontava con minacce di morte, dicendo di appartenere ad una nota famiglia malavitosa del comasco e che se non fossero andati via sarebbero stati “gambizzati”.

Oltre a non volere fornire alcun documento d’identità, lo stesso ha cercato di raggiungere uno dei due bar della piazza continuando a molestare i clienti e, in particolare, afferrando per il braccio una ragazza (parte di un gruppo di giovani presenti in quel momento).

Nonostante i calci e gli sputi, il giovane è stato immediatamente immobilizzato dai Carabinieri che sono riusciti a identificarlo: si tratta di un ventunenne di Mariano Comense, con precedenti per maltrattamenti in famiglia. Lo stesso, accompagnato in caserma, dopo gli accertamenti del caso (seguiti anche dall’intervento del 118, intervenuti a causa del forte stato di agitazione del giovane) veniva dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.