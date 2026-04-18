Minaccia il suicidio, salvata da Carabinieri e Polizia Locale. Spiegamento di soccorsi ieri pomeriggio, venerdì, in via Trento per soccorrere una 17enne

Accorsi Carabinieri e Polizia Locale

Si era seduta sul davanzale di una finestra al quarto piano di un palazzo e minacciava di buttarsi, è stata salvata da Carabinieri e Polizia Locale. Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio, venerdì, in via Trento a Limbiate, nel centro storico. I Carabinieri della Stazione di Varedo e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, unitamente a personale della Polizia Locale, sono intervenuti per trarre in salvo una giovane di 17 anni che minacciava di togliersi la vita.

Era intenzionata a lanciarsi nel vuoto

L’allarme è scattato intorno alle ore 17,30, quando alla Centrale Operativa è giunta la segnalazione di una ragazza seduta sul davanzale di una finestra al quarto piano di un plesso condominiale, intenzionata a lanciarsi nel vuoto. La giovane si era allontanata poco prima da una comunità di recupero locale dove si trovava ricoverata.

La mediazione con la giovane

Sul posto è stato immediatamente attivato il militare negoziatore del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza per avviare le delicate fasi di mediazione. In attesa del suo arrivo, gli operanti già presenti hanno instaurato una conversazione empatica con la giovane, riuscendo a calmarla e a stabilire un contatto fondamentale per distoglierla dal suo intento.

Bloccata e messa in sicurezza

Approfittando di un momentaneo attimo di distrazione della ragazza, i Carabinieri e la Polizia Locale hanno agito sinergicamente, riuscendo a bloccarla in sicurezza e a porla definitivamente in salvo.

Portata al Pronto soccorso

La giovane, rimasta fortunatamente illesa, è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria.