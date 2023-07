Minaccia un negoziante cinese e poi ubriaco si mette alla guida: denuncia e ritiro di patente per un veranese

Violenta discussione, sabato sera, in un negozio in piazza a Giussano: un operaio di Verano, piuttosto alticcio, ha minacciato un negoziante cinese poichè pretendeva subito la riparazione del telefono. Dopo l'arrivo dei carabinieri che hanno riportato la calma, se ne è andato. Poco dopo però è stato fermato alla guida. Risultato denuncia e ritiro di patente.

La lite in negozio

Serata decisamente movimentata, sabato, per un brianzolo 45enne di Verano, finita con una denuncia per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

Tutto è iniziato poco prima delle 20, quando i carabinieri della Stazione di Giussano sono intervenuti in piazza Roma poichè era stata segnalata da alcuni cittadini una accesa lite in negozio, con una persona che si sentiva in pericolo e chiedeva aiuto.

Pretendeva subito la riparazione del telefonino

Giunti sul posto i militari hanno placato gli animi, identificato le persone coinvolte e ricostruito che l’ uomo di 45 anni, operaio, di Verano, visibilmente ubriaco, aveva appena aggredito verbalmente il titolare di un negozio di telefonia, un 33enne di origini cinesi.

In particolare, il 45enne , che era in compagnia di un amico, pretendeva che il negoziante gli riparasse il cellulare all’istante, nonostante fosse in orario di chiusura ma, al suo diniego, era andato su tutte le furie aggredendolo. Inizialmente, il comportamento violento e prevaricatore dell’uomo non si era placato nemmeno davanti ai carabinieri con ripetute offese e minacce a sfondo razziale rivolte contro il negoziante cinese.

Ubriaco si mette alla guida

Riportata la situazione alla calma, il 45enne era poi andato via a piedi in compagnia dell’ amico, e trascorsa mezz’ora, pensando che i militari si fossero allontanati, i due sono risaliti a bordo di una Volkswagen Golf. Percorse alcune centinaia di metri, all’angolo tra via Cavour e via 25 Aprile, sono stati intercettati dalla pattuglia dei carabinieri che li aveva visti sopraggiungere a forte velocità. Alla vista dei militari dell’Arma la Golf condotta dal 45enne, giunta all’incrocio, senza rispettare il segnale di “stop” ha anche accelerato, sorpassato un’autovettura ferma e svoltato repentinamente a destra come per tentare la fuga; intento che è stato subito smorzato sul nascere dalla pattuglia dei carabinieri.

Alcol test ben oltre i limiti

Hanno acceso lampeggianti e sirena, e dopo qualche metro, ha fermato l’auto. Sottoposto all’alcoltest, il 45enne è stato trovato con un tasso di alcol di 2,6 g/L e pertanto denunciato all’autorità giudiziaria. L’uomo ha già alle spalle numerosi precedenti per guida in stato d’ebbrezza risalenti negli anni e altrettante sospensioni della patente di guida.